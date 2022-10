Wollen wir uns dadurch unterbewusst «Winterspeck» zulegen?

Vor langer Zeit sicherte uns ein Mehr an Nahrung, in Form von Fettpölsterchen, gerade in der kalten Jahreszeit das Überleben und damit die Arterhaltung der Spezies Mensch. Es ist also die Evolution, die auch hier wieder zuschlägt, denn wir beginnen im Herbst automatisch, für den Notfall Reservekilos zu hamstern. Nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass es solche Notfälle nicht mehr gibt. Und wir heute eher essen, um Gelüste zu befriedigen.