Jetzt kommen bunte Früchte auf den Grill

Ananas

Beginnen wir mit einem Klassiker. Von der Pizza Hawai und den vielen asiatischen Gerichten sind wir uns «warme» Ananas ja schon gewohnt. Vom Grill gibt es sie in zwei Arten: Entweder wir servieren sie zum Hauptgang oder als Nachtisch. So oder so solltet ihr sie zuerst schälen, vom Strunk befreien und in 2 cm dicke Stücke schneiden. Das erleichtert später das Essen und in Ringform sehen sie auch viel schöner aus. Für die erste Variante beträufelt ihr sie mit Olivenöl und grilliert sie bei mittlerer Hitze für ein paar Minuten beidseitig. Zum Schluss streut ihr ein wenig grobkörniges Salz darüber. Für eine süsse Versuchung zaubert ihr mit ein wenig Honig und Rum eine tolle Glasur oder ihr bestreicht sie mit ein wenig Ahornsirup.