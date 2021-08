Konfitüre selber machen – mit unseren Tipps klappts

Welchen Zucker soll ich nehmen?

Normaler Haushaltszucker funktioniert in jedem Fall. Gelierzucker enthält zusätzliches Pektin und meist auch Zitronensäure. Beides hilft, dass die Konfitüre geliert, also fest wird – auch mit weniger Zucker. Für Anfänger*innen ist Gelierzucker ein sicherer Wert, auf der Verpackung steht jeweils in welchem Verhältnis man ihn verwendet. Achtung: Der Zuckergehalt wirkt sich auf die Haltbarkeit einer Konfitüre aus. Wenn man den Gehalt senkt, ist sie weniger lange haltbar.