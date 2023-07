Richtiges Aufbewahren & essbare Schale

Mit diesen Tricks geniessen wir Wassermelonen länger

Es gibt wohl kaum etwas Erfrischenderes, als an einem heissen Tag in eine süsse und saftige Wassermelone zu beissen. Die Freude am klebrigen Sommersnack kann allerdings auch ein schnelles Ende haben. Spätestens wenn man sie falsch aufbewahrt hat. Mit unseren Tricks geht das «Watermelon Sugar High» in Verlängerung.