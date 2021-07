Pasta & Risotto al Limone – so schmeckt Sommer!

Risotto al Limone:

2 Schalotten

1 Stange Staudensellerie

60 g Butter

1 EL Olivenöl

300 g Risottoreis

1 l Gemüsebrühe

1/2 Bio-Zitrone, Saft und Abrieb

2 frische Zweige Rosmarin, Blätter fein gehackt

1 Eigelb

4 EL geriebener Parmesan

60 ml Rahm

Weisser Pfeffer aus der Mühle, Meersalz



Die Schalotten schälen, den Sellerie putzen und beides zusammen in einer Küchenmaschine zu feinem Mus hacken. Die Hälfte der Butter und das Öl in einem grossen Topf erhitzen und das Mus darin etwa 5 Minuten dünsten, ohne dass es Farbe annimmt. Den Reis zugeben und unter ständigem Rühren mit der Butter und dem Öl überziehen. Inzwischen die Brühe in einem zweiten Topf erhitzen und am Siedepunkt halten. Eine Kelle Brühe über den Reis giessen und umrühren, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat. Dann eine weitere Kelle Brühe zugiessen und wieder umrühren. Den Risotto auf diese Art weiterkochen bis der Reis al dente ist. Möglicherweise braucht man nicht die gesamte Brühe. Es kann aber auch sein, dass noch etwas heisses Wasser dazu gegossen werden muss. Die Zitronenschale und den Rosmarin unter den Risotto mischen. In einem Schälchen Eigelb, Zitronensaft, Parmesan, Rahm und Pfeffer verquirlen. Den fertigen Risotto vom Herd nehmen, der Reis soll nicht mehr trocken schmecken, aber immer noch Biss haben. Das verquirlte Ei und die restliche Butter unterziehen. Evtl. mit Meersalz abschmecken. Sofort mit etwas Parmesan servieren.