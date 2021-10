So geht Tanghulu

Die Früchte von nicht essbaren Schalen befreien, in mundgerechte Stücke schneiden und auf Holzstäbchen aufspiessen. Ein grosses Glas oder eine Schüssel mit Wasser und einigen Eiswürfeln bereitstellen. 1 Tasse Wasser und 2 Tassen Zucker (Verhältnis 1:2) in einen Topf geben. Alles zum Kochen bringen, aber auf keinen Fall umrühren! Evtl. nur die Pfanne etwas schwenken, damit nichts anbrennt. Hat der Zuckersirup eine goldgelbe Farbe angenommen (150 °C) das Obst oder die Beeren erst in den heissen Sirup tauchen, dann in das Eiswasser, damit die Glasur aushärtet und es eine knusprige Ummantelung gibt. Und dann das krachende Geräusch beim Abbeissen geniessen! Oder die Früchtchen zur Verzierung einer Torte oder Eisbombe verwenden.