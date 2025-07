1. Separat aufbewahren

Bananen bleiben gerne unter ihresgleichen. Das heisst: Man sollte sie von anderen Früchten fernhalten. So setzten Äpfel zum Beispiel Ethylen frei, welches naheliegendes Obst schneller reifen lässt.

2. Die ideale Temperatur

Am besten wählt man für Bananen einen kühlen und lichtgeschützten Ort – ideal ist eine Temperatur von zwölf Grad.

3. Tschüss, Schale

Im Kühlschrank bleiben Bananen auch lange frisch, obwohl sich die Schale braun färbt. Wer möchte, entfernt einfach die Schale und lagert die Frucht in einer Tupperware. Vorsicht: Zu lange sollte man aber nicht damit warten, die Banane zu essen. Durch die Kälte verliert sie an Geschmack.

4. Folie hält frisch

Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, wickelt um den Strunk etwas Frischhaltefolie. Kommt keine Luft an das Stauden-Ende, bleiben Bananen länger frisch.

5. Gesundes Glacé

Der letzte Tipp für alle Unbelehrbaren: Nice Cream, sozusagen ein gesundes Glacé. Dafür die braunen Bananen schälen, in Stücke schneiden und in einem verschlossenen Behälter tiefkühlen. Hat man Lust auf ein Eis, die gefrorenen Bananenstücke zusammen mit etwas Milch in einem Blender mixen. Wer es besonders süss mag, gibt noch Schokoladenpulver dazu.