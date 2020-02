Ist brauner Ausfluss ein Grund zur Sorge?

In der Zeit nach unserer letzten Monatsblutung, fängt unser Uterus Monat für Monat an, sich auf eine Schwangerschaft vorzubereiten (man weiss ja nie). Die Innenwände der Gebärmutterschleimhaut wachsen und verdicken sich, damit es ein allenfalls befruchtetes Ei schön weich und kuschelig hat. Einmal angedockt, bekommt es von hier aus alle Nährstoffe die es braucht, um zu wachsen. Gibt es allerdings kein befruchtetes Ei – und das ist der springende Punkt – nützt die jetzt dickere Gebärmutterschleimhaut nichts mehr und löst sich wieder auf. Wenig überraschend nicht in Luft. Sondern in Gewebefetzen, die dann in Form von Menstruationsblut nach draussen gespült werden. So weit, so klar? Weiter im Text.