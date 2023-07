8 Sonnenschutz-Mythen auf dem Prüfstand

Die Ferien sind gebucht und die Koffer so gut wie gepackt. Jetzt heissts vorausschauend planen, damit es am Strand kein böses Erwachen gibt. Denn viele unterschätzen die Sonneneinstrahlung in fernen Ländern. Generell gilt: Je näher wir uns am Äquator befinden, desto belastender sind die UV-Strahlen für unsere Haut. Damit wir sie nicht einem unnötigen Risiko aussetzen, müssen wir uns rechtzeitig um das richtige Sonnenprodukt kümmern. Und sein Handling. Damit wir nicht weiterhin im Dunkeln tappen, räumt Stephan Lautenschlager, Chefarzt Dermatologie am Stadtspital Waid und Triemli in Zürich, mit 8 Sonnenschutz-Mythen auf und hat erst noch ein paar wertvolle Tipps parat.