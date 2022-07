7 Fehler, die man während einer Diät vermeiden sollte

Auf Kohlenhydrate verzichten

Am Abend keine Kohlenhydrate zu essen. ist ein beliebter Trick, um Gewicht zu verlieren. Ganz so klug ist das aber nicht. Denn eine Ernährung ohne Kohlenhydrate bringt den Stoffwechsel durcheinander. Sie dürfen also ruhig Kohlenhydrate essen – am besten in Form von stärkehaltigem Gemüse, Vollkornprodukten oder Früchte.