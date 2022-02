Alles, was man über Krampfadern wissen muss

Normalerweise fliesst das Blut in den Venen vom Fuss bis zum Herzen. Über sie gelangt das sauerstoffarme Blut aus allen Organen und den entferntesten Ecken unseres Körpers wieder zurück zu Herz und Lunge in die Wiederaufbereitung. Die Beinvenen müssen ihr Leben lang gegen die Erdanziehung arbeiten. Venenklappen sorgen dafür, dass das Blut von einer Klappe zur nächsten transportiert wird und nicht zurückfliesst. Bei Krampfadern sind diese Klappen kaputt, so dass das Blut gerade bei längerem Stehen und Sitzen von oben ins Bein versackt und sich unten in der Vene staut.