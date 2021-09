Die Sommerferien liegen ein paar Wochen hinter uns und die Infektionen mit Covid-19 steigen wieder an. Um die Schulen vor einer möglichen Schliessung zu bewahren, raten Experten und Forscher zur Anschaffung von mobilen Luftreinigern. Eine Massnahme, die aus Sicht des Aerosolforschers Univ.-Prof. Dr. Christian Kähler, Physiker und Leiter des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr München, schon viel früher hätte getroffen werden müssen. Die Klassenräume nur regelmässig zu lüften sei nicht ausreichend. «Wenn das Konzept 'Lüften in Schulen' funktionieren würde, dann hätte man die Schulen ja nicht schliessen müssen», betont der Experte im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.