Das hat es mit Ödemen auf sich

Neben einem Schweregefühl, das vor allem in den Beinen auftritt, machen Betroffenen auch andere Symptome zu schaffen. «Bei ausgeprägten Ödemen kann es sein, dass es nicht mehr möglich ist, die Schuhe anzuziehen. In extremen Fällen kann dies so weit gehen, dass man kaum mehr laufen kann. Dann kann auch die Haut aufgehen und es können Geschwüre (Ulcera) an den Beinen entstehen», so Mayr. Zudem können die Wassereinlagerungen laut dem Facharzt je nach Ausprägung auch zu einer Zunahme des Körpergewichts führen.