Der Kaugummi-Mythos aufgeklärt

Wir sind ihm nachgegangen, dem gruseligen Mythos, und haben uns zuerst einmal gefragt, woraus so ein Kaugummi eigentlich besteht. Also: Süssungsmittel sind drin und Aromastoffe. Letztere verleihen ihm den frischen Mint-, süssen Erdbeer- oder exotischen Cassisgeschmack. Dazu sorgen Feuchthaltemittel dafür, dass der weiche Klumpen beim Kauen nicht austrocknet. So weit, so gut. Der wohl erschreckendste Fakt: Das Ding besteht aus Kunststoff, der meist aus Erdöl gewonnen wird. Deshalb ist es auch so schön gummig …