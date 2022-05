Diese 6 Fehler machen wir beim Wiegen

3. Die richtige Tageszeit

Jetzt, wo wir uns für eine Waage und einen geeigneten Ort entschieden haben, müssen wir noch die richtige Uhrzeit für das regelmässige Messen finden. Dies kann nach Belieben gewählt werden. Wichtig ist einfach, dass es immer plus minus zur gleichen Uhrzeit stattfindet. Es bringt beispielsweise nichts, sich am Abend zu wiegen und am nächsten Tag am Morgen die Zahlen damit zu vergleichen, da wir kurz nach dem Aufstehen grundsätzlich leichter als nach dem Znacht sind.