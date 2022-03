Glücksgefühle

«In unserem Körper sorgt das Glückshormon Serotonin für gute Stimmung, indem es bestimmte Areale im Gehirn biochemisch aktiviert. Ärger, Stress, Überlastung oder Unzufriedenheit, aber auch ein zu voller Bauch verbrauchen allerdings selbst viel Serotonin und verursachen zudem ein Verlangen nach Ersatzbefriedigung. Die leben wir meistens in Form von zu viel und/oder ungesundem Essen aus, was dann wiederum für schlechte Stimmung sorgt. Der Teufelskreis beginnt also immer wieder von vorn. Im schlimmsten Fall kann dieser Kreislauf depressiv machen. In jedem Fall raubt er unnötig Energie. Beim Intervallfasten kann man diese Stimmungstiefs unterbrechen. Auch hier sind wieder die Ketonkörper verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass vermehrt Serotonin gebildet wird.»