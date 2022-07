So beeinflusst der Mond unseren Körper

Am 13. Juli erscheint der Mond besonders gross und hell. Das liegt daran, dass er in dieser Nacht nicht nur als Vollmond erscheint. Er befindet sich zusätzlich auch an seinem erdnächsten Punkt für das Jahr 2022. Dem sogenannten Perigäum. Dadurch erscheint er um sieben Prozent grösser und rund 14 Prozent heller als in der kleinsten Vollmond-Variante. So nah wird er der Welt erst wieder 2034 sein. Während der Mond sonst durchschnittlich 384 400 km von der Erde entfernt ist, sind es an diesem Abend knapp 30 000 km weniger. Genauer gesagt liegen dann nur noch 357 264 km zwischen uns und dem Erdtrabanten. Beim letzten Super-Vollmond vor einem Monat waren es 357 435 Kilometer.