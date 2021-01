Ist putzen tatsächlich so schädlich wie rauchen?

Jetzt also nicht nur das Rauchen, sondern auch gleich noch das Putzen abgewöhnen? Ganz so drastische Schlüsse wollen wir erst mal nicht ziehen. Øistein Svanes empfiehlt, so weit es geht auf chemische Reiniger zu verzichten. «Diese Chemikalien sind normalerweise eh unnötig. Mikrofasertücher und Wasser sind in den meisten Fällen mehr als genug.» Und Finger weg von Sprühflaschen, wann immer es sich einrichten lässt. Oder zur Sicherheit mal eine von den Schutzmasken aufsetzen, die man neuerdings ja eh zuhauf zu Hause hat.