Multibalms sind die Lösung all unserer Probleme

Es gibt die einen. Und die anderen. Und diejenigen Menschen, die zu hundert Prozent nicht vom selben Planeten stammen, weil wir uns anders nicht erklären können, wie sie sonst so viele Dinge mit Bravour gemeistert kriegen. Kann es sein, dass Alleskönner Fynn Kliemann in einer anderen Zeitdimension lebt? Oder zumindest acht Arme und vier Gehirne mehr als die restlichen Normalsterblichen besitzt?



Wer ihm auf Instagram folge, bekomme den Eindruck, er schaffe so viel wie ein ganzes Dorf zusammen, schreibt Zeit Online über den 32-Jährigen. Kliemann ist arrivierter Youtuber, Handwerker, Landwirt, Modemacher, Webdesigner, Unternehmer, Investor und Musiker. «Was passiert schon in einer Minute?», fragt er in einem seiner Songs. Brot schmieren, Abschiedskuss, Hände desinfizieren, Karten mischen oder ein Kennenlernen zwischen uns und dem Fynn Kliemann unter den Beauty-Produkten. Eine konzentrierte Pflege mit reichhaltigen Inhaltsstoffen für Lippen, Hände, Füsse, Nägel, Haut und Haar.

Wir stellen vor: Multibalm aka Nothelfer für alles