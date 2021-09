Nach Hula-Hoop: Darum springen wir jetzt Trampolin

Alles, was man für diese Sportart benötigt, ist ein passendes Trampolin. Es gibt sogar Mini-Exemplare, die garantiert in jede noch so kleine Wohnung passen. Ausserdem ist das Training für jede Altersgruppe geeignet. Lediglich wer an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet oder Probleme mit der Wirbelsäule hat, sollte auf Nummer sicher gehen und vorher einen Arzt aufsuchen.