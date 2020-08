Sind Aluminium-Deos gar nicht schlecht?

Und was heisst das jetzt für uns?

Ja, eine sehr gute Frage. Dr. med. Johannes Gutwald, Facharzt für Dermatologie und Venerologie, bringt zum Glück etwas Licht ins Dunkel: Tatsächlich werden aluminiumhaltige Deos in der Dermatologie bislang als nicht bedenklich eingestuft, weil sie nur auf eine kleine Fläche aufgetragen werden. Und im Vergleich zum Aluminium, das teilweise in der Natur oder in Lebensmitteln vorkommt, sind Alu-Deos ein Klacks.