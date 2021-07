Kernstück der stationären Behandlung ist die Musik- und Hörtherapie. Sie hat das Ziel, das Hören wieder als etwas Positives wahrzunehmen. «Wir gehen mit den Patienten auch in die Natur, manchmal mit verbundenen Augen, damit sie sich nur auf das Hören konzentrieren können», sagt der Chefarzt. Ergänzt wird die Behandlung mit Bewegungs- und Gestaltungstherapie sowie Tanz. Wichtig sei vor allem zu begreifen, dass die Symptome nicht bedrohlich sind. Meditation, Muskelrelaxation, Yoga können helfen. «Am Anfang ist das ein furchtbarer Stress für Patienten, weil alles in Ruhe passiert und der Tinnitus ja gerade in dieser Situation am stärksten ist», bemerkt Dr. Rahul Gupta.