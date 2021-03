«Vielen verschlägt es zuerst die Sprache»

«Vielen meiner Patienten verschlug es bei dieser Botschaft buchstäblich die Sprache. Sie schaffen es nicht einmal mehr, eine Frage zu stellen», sagt Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Senior Botschafter & Neuroexperte im Rehazentrum Kliniken Valens in St. Gallen. Der MS-Spezialist beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der neurologischen Störung und weiss, wie einschneidend die Diagnose für Betroffene sein kann. «Es ist ganz entscheidend, wie Ärzte in solchen Momenten reagieren. Wir müssen zuhören, begleiten und nach gemeinsam Möglichkeiten suchen.» Sehstörungen, wie bei Kuno Lauener, seien ein häufiges Symptom bei MS. «Das ist ein Hinweis darauf, dass in einer bestimmten Hirnregion eine Funktionsstörung vorliegt. Diese kommen besonders häufig im Bereich des Sehnervs vor», erklärt Prof. Kesselring.