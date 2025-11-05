Warum haben wir manchmal Heisshunger?

Wieso macht uns dieses doofe Organ denn das Leben ständig so schwer? Da versuchen wir doch wie wild, unseren Körper mit Nüssen, Salat und Smoothies so gesund wie möglich zu füttern und auf Hochtouren zu bringen und dann sowas. Fies! Ist es fies? Oder ein Hilfeschrei? Lüstet unser Gehirn wirklich einfach nur aus Bosheit und Boykott nach Süssem und Salzigem? Ihr ahnt es schon: NEIN. Dieser komplexe Nervenapparat da im Oberstübchen weiss nämlich – im Gegensatz zu so vielen, die es ständig behaupten – tatsächlich, was am besten für uns ist. Mit dem Heisshunger möchte er uns gezielt auf einen Mangel hinweisen. Und der kann folgende Gründe haben: