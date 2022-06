Was kann man gegen Krampfadern tun?

Krampfadern sind weit verbreitet. Für viele handelt es sich dabei nur um ein kosmetisches Problem, doch oftmals leiden die Betroffenen auch unter Schmerzen. «Die häufigste Ursache von Krampfadern ist eine genetische Veranlagung für eine Wandschwäche der oberflächlichen Beinvenen. Weitere Risikofaktoren sind Übergewicht, Schwangerschaft, Alter und überwiegend sitzende oder stehende Belastung am Arbeitsplatz», erklärt Ulrike Hügel, Oberärztin an der Klinik für Angiologie am Universitätsspital Zürich. Krampfadern entstehen, wenn es zu einer Erweiterung der Venen und einem fehlenden Schluss der Venenklappen kommt, wie die Expertin erklärt. «Die Venenklappen sorgen dafür, dass das Blut Richtung Herz und nicht der Schwerkraft folgend wieder fusswärts fliesst», führt Hügel an.