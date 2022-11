10 Tipps bei Neurodermitis

Tipp 10: Hausstaub

Je weniger Staubfänger in den eigenen vier Wänden, desto besser. Darum sollten Betroffene, so gut es geht, auf schwere Vorhänge und Teppiche verzichten. Regelmässiges Staubsaugen mit speziellen Allergie-Staubfiltern ist ein Muss, um den Hausstaub einigermassen in den Griff zu bekommen. Im Idealfall mindestens zweimal pro Woche. Auch wenn es schwerfällt: Haustiere von Besuchenden haben in den Innenräumen nichts verloren.