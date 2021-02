Weshalb wir jetzt auf Schwarzkümmelöl schwören

«Schwarzkümmel heilt jede Krankheit – ausser den Tod», das behauptete der Prophet Muhammad vor über 1300 Jahren. Wahrscheinlich hat der gute Mann da etwas übertrieben. Unterschätzen sollten wir seine Theorie trotzdem nicht. Denn gerade im Orient und in vielen Mittelmeerstaaten wird das «schwarze Gold der Pharaonen» seit Jahrhunderten zur Stärkung des gesamten Organismus eingesetzt. Mittlerweile schwören auch bei uns immer mehr auf das Öl. So enthält die kalt gepresste Flüssigkeit viele essenzielle und ungesättigte Fettsäuren wie Linolsäure, die unser Körper nicht selber herstellen kann. Weiter sollen die ätherischen Öle antioxidativ, desinfizierend und antimykotisch (also gegen Pilzerkrankungen) wirken und reich an wichtigen Mineralstoffen wie Zink, Selen, Magnesium, Vitaminen und Aminosäuren sein.