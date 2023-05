Körperfett ist nicht gleich Körperfett

Anders sieht es mit Bauchfett aus: Es ist in der Regel ein Indikator für das sogenannte viszerale Fett, also jene Fettzellen, die sich an den Organen festsetzen und von dort aus zu Gefäss- und Stoffwechselproblemen führen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes sind die möglichen Folgen. Die gute Nachricht: Bauchspeck lässt sich schneller wegtrainieren als Reiterhosen.