Viele sind sich derzeit unsicher, was in Sachen Ablenkung noch erlaubt und was pietätlos ist...

Was pietätlos ist und was nicht, ist sicherlich eine Meinungsdebatte, aus psychologischer Sicht schwer sinnvoll zu beantworten. Was unumstritten ist, ist, dass die Arbeit mit Traumaüberlebenden herausfordernd ist und es, auch in der Zeit nach einem Krieg, Menschen geben muss, die sich das Schöne erhalten haben und einen Gegenpol zu dem schaffen, was zerstört wurde. Es gibt Bilder von Kindern, die im Krieg geboren werden, und Eltern, die trotz der desaströsen Umstände in diesen Momenten Glück empfinden können. Es gibt Traumaüberlebende, die sich Mitgefühl wünschen und gleichzeitig nicht bemitleidet werden wollen.