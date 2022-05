Das hilft gegen Höhenangst

Konfrontation ist das A und O

Um eure Angst erfolgreich zu bekämpfen, müsst ihr eure Komfortzone verlassen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr gleich aufs Ganze gehen müsst. Fordert euch in kleinen Schritten heraus. Startet beispielsweise damit, beim Wandern mal die steilere Route zu nehmen oder im zweiten Stock aus dem Fenster zu schauen.

Am Anfang werdet ihr die typischen Symptome nach wie vor noch spüren. Natürlich dauert es eine Weile, bis das Gehirn die Glaubenssätze umprogrammieren kann. Mit der Zeit wird die Höhe immer weniger mit Angst in Verbindung gesetzt. Zusätzlich tut es nach jeder weiteren Herausforderung gut, zu wissen, was man erreicht hat.