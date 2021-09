Kopfschmerzen kann es einem bereiten, wenn man so durch Instagram scrollt. Da sind immer alle in den Ferien. Oder glücklicher als man selbst. Und verliebter. Und schöner. Oder haben die coolere Wohnung. Legt man da leidend die Hand an die Schläfe, performt man die «Headache Pose». Ein Zeichen der nonchalanten Genervtheit, die aber ganz zufällig auch das Auge samt Braue in eine sexy Steillage bringt, die sich so manche*r mit Hyaluron hinspritzt. Und weil Beine in den sozialen Medien im Optimalfall auch immer länger als die Liste der Follower sein sollten, steckt man die Füsse in imaginäre High Heels. «Barbie Feet» nennt sich das, weil man sie wie jenes Püppchen spitzt und so die untere Körperhälfte optisch streckt.