Think positiv!

Negatives Denken kann zum echten Problem werden

Okay, wir verstehen schon: Es ist 2024, das Leben da draussen ist hart, es sind einige Sachen in der Welt passiert, die wir partout nicht vertreten oder verstehen können. Da nicht zum Pessimist zu werden, ist manchmal gar nicht so einfach – aber trotzdem wichtig – auch für unsere Gesundheit.