Verdient? Rape-Revenge-Film gewinnt einen Oscar

Vergewaltigung, Rache, Genugtuung, Erlösung?

Cassie ist 29 Jahre alt. Hauptberuflich ist sie Barista. Ihre Haupttätigkeit ist aber: Vergewaltigern Lektionen erteilen. Sie verkörpert also die Hauptrolle in einem Rape-Revenge-Film. Einer zeitgemässen Version in einer lange Reihe von Filmen, die die Vergewaltigung einer Frau ins Zentrum ihrer Story stellen und zum emotionalen Katalysator machen («I Spit On Your Grave», 1978, «Taken», 2008).