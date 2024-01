Betrügen als Chance?

Entdecken wir bei uns selbst dieses Verlangen, so haben wir schnell ein schlechtes Gewissen. Dabei ist das Bedürfnis an sich ganz normal: «Kein Partner kann über Jahrzehnte hinweg alles erfüllen, was wir brauchen.» Das Problem sei vielmehr unsere romantische Vorstellung vom perfekten Ehemann, der auch noch unser bester Freund, ein liebevoller Vater, Gutverdiener und ein leidenschaftlicher Lover ist. «Das ist eine reine Illusion. Niemand ist perfekt und kann all das erfüllen», sagt Schiftan.