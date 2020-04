«Wann hört das endlich auf?»

Weil wir keine Risikopatienten sind, wimmelt uns der Hausarzt ab. Eine Woche später dürfen wir endlich in eine Notfallpraxis. Die Ärztin in Corona-Vollmontur hört unsere Lungen ab. Weil mein Partner in der Nacht davor einen panischen Atemnot-Anfall hatte, muss er zum Röntgen und zum Corona-Test. Das Resultat am nächsten Tag: positiv! Diese Diagnose gelte für die ganze Familie. Der Fünfjährige bekommt in der Folge sehr hohes Fieber, die Kleine entwickelt zum Glück nur milde Symptome.