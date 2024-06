Deshalb verraten Luca und Christina Hänni den Babynamen nicht

In der neusten Folge ihres Podcasts «Don't Worry Be Hänni» kündigen Luca und Christina Hänni dann auch an, dass dies so bleiben soll – zumindest vorläufig. «Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum Leute einen Anspruch auf bestimmte Sachen vom Kind haben oder auf den Namen», so Christina Hänni. Schliesslich seien zwar sie, nicht aber ihre Tochter Personen des öffentlichen Lebens. «Ich finde, wir sollten ihr das Recht geben, das später selbst zu entscheiden.» Bis dahin, so der Plan von Christina und Luca Hänni, soll der Name auch als Schutz der Privatsphäre ihrer Tochter geheim bleiben.