Im Gegensatz zu seiner Schwester Lili kann Archie aber zumindest auf ein paar wenige zusätzliche Treffen mit seinem Grossvater zurückblicken. Wie sehr er sich noch an diese erinnern kann, ist jedoch fraglich – denn die meisten fanden direkt nach seiner Geburt statt. Immerhin lebten Harry und Meghan noch in Grossbritannien, als ihr erster Sohn am 6. Mai 2019 zur Welt kam. In den ersten sechs Monaten seines Lebens dürfte es es also regelmässig zu Treffen mit Grossvater Charles gekommen sein.