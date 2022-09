Katy Perry verrät, warum sie sich ein Mädchen wünschte

Katy Perry: «Ich möchte eine starke Frau aufziehen»

Auch Katy Perry (37) verriet nun im Interview in The Drew Barrymore Show, dass sie sich über das Geschlecht ihres Babys Gedanken machte, als sie 2022 mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (45) Tochter Daisy Dove erwartete. «Ich habe es nie laut ausgesprochen, aber tief in mir drin betete ich dafür, ein Mädchen zu bekommen.» Und zwar aus folgenden Gründen: «Ich liebe starke Frauen und möchte eine starke Frau aufziehen. Und ich möchte ihr all die Dinge mitgeben, die ich als Kind vielleicht nicht so bekommen habe, wie ich es gebraucht hätte.»