Dass ihnen die Freundlichkeit auch in extremis nicht abhanden kommen soll, liess sie im eingangs erwähnten Interview durchblicken, bei dem sie auch erzählte, ihre Kindern würden in der Schule an ihrem neuen Wohnort in Saudi-Arabien, wo der Papa beim Club Al-Nassr in der Hauptstadt Riad unter Vertrag steht, gemobbt und gar geschlagen. Zurückschlagen würden sie den Kindern nicht erlauben: «Unsere Kinder sollen sich stets gewaltfrei verteidigen – ich möchte niemals, dass sie andere schlagen.»