Ist Cristiano Ronaldos Freundin wieder schwanger?

Nach wiederholtem «Bist du schwanger?»-Gefrage wurde es selbst der so entspannten Mir zu bunt. «Ja, ich gebe es zu: Massimo kocht sehr gut und ich fühle mich auch mit ein, zwei Kilo mehr sehr wohl in meiner Haut», konterte sie in einer Frage-Antwort-Runde die erneute Babyfrage. Und fügte bei der Gelegenheit gleich an, dass das generell «eine sehr sensible Frage» sei. «Viele Frauen haben einen grossen, unerfüllten Kinderwunsch und für sie kann die Frage nach einer Schwangerschaft wahnsinnig belastend sein, andere Frauen entscheiden sich vielleicht ganz gegen Kinder und auch das sollte toleriert werden.»