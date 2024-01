Auf diese royalen Ereignisse freuen wir uns 2024

17. Juni: Trooping the Colour

Es ist eines der seltenen Ereignisse, an denen man die gesamte britische Königsfamilie zusammen sieht – zumindest die arbeitenden Royals: Am 17. Juni wird traditionell der Geburtstag des Königs in Grossbritannien gefeiert. Auch wenn dieser eigentlich am 14. November ist. Aber so eine Parade ist im Sommer einfach schöner. Und die schönen Bilder von König Charles, Königin Camilla und vor allem Prinz William und Prinzessin Catherine mit ihren drei Kindern nehmen wir auch im Juni. 2024 fällt der Tag übrigens auf einen Sonntag. Es bleibt also genug Zeit, alles mitzuverfolgen.