Royaler Jahresrückblick: Baby, Hochzeit, Ehre

Bei royalen Hochzeiten 2020 denkt man vor allem an Prinzessin Beatrice, 32, und ihren Edoardo Mapelli Mozzi, 37. Am 17. Juli gaben sie sich in der «Royal All Saints Chapel» in Windsor das Ja-Wort. Im sehr kleinen Kreis. Einzig ein paar Impressionen in Form von Bildern teilte das britische Königshaus mit der Öffentlichkeit. Auf einem davon sieht man auch die stolze Grossmutter, Queen Elizabeth, 94, die ihrer Enkelin übrigens eines ihrer Kleider für den grossen Anlass zur Verfügung gestellt hatte.