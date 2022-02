Jetzt hat es auch Herzogin Camilla noch erwischt

Die Ansteckung Prinz Charles (73) hat sich erneut mit dem Coronavirus angesteckt. Dies berichtet das Clarence House via Twitter am vergangenen Donnerstagmorgen. Erst im Dezember erhielt sowohl er als auch seine Gemahlin Camilla (74) noch die Booster-Impfung – umso erstaunlicher ist die Infektion. In ihrem Statement heisst es: «Es ist nicht möglich festzustellen, von wem sich der Prinz mit dem Virus angesteckt hat, da er in den letzten Wochen an sehr vielen öffentlichen Terminen teilgenommen hat.»