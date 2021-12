Mami-Höck Nicolas mausert sich in den Tannen zum Foto-Fang

Das letzte aus den Sommerferien nämlich hat die Schweden so sentimental gemacht, dass sie die abtrünnige Prinzessin gar nicht mehr erst nach Hause in die USA gehen lassen wollten. Nachdem sie auch noch einen offiziellen Termin im Namen des Königshofs wahrgenommen hatte, war es um die Fans endgültig geschehen. Sie machten denn kein Geheimnis daraus, dass sie sich Madeleine dauerhaft in Schweden zurückwünschen. «So schön, die Prinzessin bei ihrer Familie zuhause in Schweden zu haben!», schwärmten sie. Zumindest für die Weihnachtsfeiertage hat sich die Prinzessin den Appell ihrer Fans zu Herzen genommen, die schon im Sommer eindeutig wurden, indem sie sagten: «Du wirst hier in Schweden gebraucht, Madeleine!»