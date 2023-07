Fabienne und Mario Gyr feiern ihren ersten Hochzeitstag

Am 1. Juli 2022 wird bei der standesamtlichen Trauung aus Fabienne Bamert Fabienne Gyr. Und am 30. Juli heiratet das Paar kirchlich in einer romantischen Zeremonie mit grossem Fest in Luzern. Ihr schönstes Geschenk: Fabiennes Mami Edith (65) kann dabei sein. Sie leidet seit 30 Jahren an einer schweren Form der Multiplen Sklerose. Mittlerweile ist sie in der Palliativpflege und bekommt viele Dinge nicht mehr mit. «Aber an unsere Hochzeit erinnert sie sich noch lebhaft», sagt Fabienne. «Mömel», wie sie ihre Mutter nennt, hat einen grossen Platz in ihrem Leben – und auch in ihrer Ehe. «Mario trägt das mit», sagt sie. Die traurigen Zeiten, ihre verletzliche Seite, bekomme nur er mit. «Wir geben ihnen Raum. Denn ohne Schatten gibt es kein Licht. Ich weine auch mal eine Stunde. Und dann fahren wir zum Beispiel mit dem Boot auf den See, ich sehe Mario an, und mir wird bewusst: Ich habe den besten Mann der Welt.»