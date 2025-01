Handy

Dass das Blaulicht vom Handy zu Falten führt, wissen wir bereits. Aber auch unsere Haltung, um in das Device zu starren, ist das Gegenteil von einem Anti-Aging-Wunder. Dieses Herunterschauen legt unseren Hals in Falten. Wär ja nicht so schlimm, wenn dies einfach einmal am Tag passiert. Der alltägliche Begleiter wird aber bei den meisten von uns mehrmals pro Tag hervorgeholt. Also entweder weniger das Telefon benutzen oder eine falten-freundlichere Pose finden.