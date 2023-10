1. Feuchtigkeit spenden:

Im Winter können elektrische Ladungen im Körper so gut wie gar nicht über Feuchtigkeit abgeleitet werden, weil die Luft dermassen trocken ist. Die Elektrizität «sammelt» sich im ganzen Körper an, was zur Folge hat, dass sich die Haare beim Kontakt mit bestimmten Materialien statisch aufladen und gegenseitig abstossen. Unter der Dusche solltet ihr deshalb nur reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Shampoos verwenden. Und Finger weg von Produkten mit Alkohol – die trocknen die Haare unglaublich stark aus.