Rollt mal wieder eine Hitzewelle über die Schweiz, hilft auch der Sprung ins kühle Nass nicht viel. Wer Schweiss auf Nummer sicher verstecken will, schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen: Im Wet Look und aus dem Gesicht heraus getragen, kann niemand mehr sagen, ob das «Wasser» im Haar gewollt ist oder nicht. Ausserdem dominiert der glamouröse Look gerade die Laufstege und Red Carpets dieser Welt – und sieht auch im alltäglichen Geschehen unglaublich sexy aus. So gehts: Etwas Kokosöl mit einigen Tropfen Haaröl mischen und in die nasse Mähne geben. Nach hinten kämmen und so lange wiederholen, bis das Ergebnis gefällt. Haarspray sorgt zum Schluss dafür, dass alles da bleibt, wo ihr es haben wollt.