Haarspangen sind back – und cooler denn je

Nun ja, wie es mit Trends halt so ist, wurden sie von neueren, interessanteren Accessoires abgelöst: Bobby Pins bringen widerspenstige Fransen unter Kontrolle, Scrunchies sorgen für einen verspielten Look und Invisibobbles schienen lange das einzige zu sein, was in unseren Haaren noch erlaubt war. Höchste Zeit, das zu ändern. Höchste Zeit, dass wir uns daran erinnern, wie praktisch Haarspangen sind. Und nicht nur das: Hailey, Bella und Kendall machen vor, wie cool und chic zugleich die Klammern sind: