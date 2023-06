In Sachen Sonnenschutz bin ich vorbildlich. Kein Tag vergeht, an dem auf meinem Gesicht nicht eine dicke Schicht UV-Creme landet – auch im Winter. Schliesslich möchte ich nicht nur Falten vorbeugen, sondern auch meinen hellen Teint vor Hautkrebs schützen. Probleme hatte ich mit den entsprechenden Lotionen bisher nicht. Bis jetzt. Nach nur kurzem Sonnenbaden wurde meine Haut plötzlich heiss, begann zu brennen und wurde rot. Ein Zustand der sich auch drei Tage später noch auf den Wangen bemerkbar macht. Natürlich vermutete ich zuerst einmal einen klassischen Sonnenbrand. Doch fühlt sich der eindeutig anders an. Nach und nach machten sich auf meinem Teint rote, grosse Unreinheiten breit. Sonnenallergie? Auch nicht. Der betroffenen Stellen jucken nicht. Nach langem Grübeln fiel mir plötzlich ein: Ich habe eine neuen UV-Schutz benutzt. Könnte es sein, dass meine Haut auf den so heftig reagiert?